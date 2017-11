Tidligere borgmester i både Ramsø og Roskilde, Poul Lindor Nielsen (th.) vender det historiske valgresultat med Henning Sørensen, som selv "risikerer" at blive en af mindst fem nyvalgte socialdemokrater. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Ex-borgmester: Hold mund om epokegørende flertal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ex-borgmester: Hold mund om epokegørende flertal

Roskilde KV17 - 22. november 2017 kl. 11:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 16 mandater til Socialdemokraterne skal langt de fleste i det ny byråd prøve noget, de ikke har prøvet før - at sidde i en forsamling, hvor et enkelt parti har absolut flertal.

Læs også: Valgforbund flyttede ingenting

Det gælder dog ikke Poul Lindor Nielsen, som er særdeles erfaren også med hensyn til at styre et byråd, hvor broderparten tilhører samme parti. Det var nemlig tilfældet, da han selv svingede taktstokken i Ramsø kommune. Da var det også borgmesterens store personlige stemmetal - hans stemmetal - der var den udsalgsgivende faktor, da S blev i stand til at stemme hele oppositionen ned efter forgodtbefindende.

Det var dog ikke det, der skete dengang, og det bør heller ikke være det, der kommer til at ske nu, hvor den samme situation er opstået i Roskilde.

- Når man har absolut flertal, har man én opgave: Kunsten er, at man skal manøvrere, som om man ikke har det. Man skal holde mund med det - ud fra respekt for det arbejde, de andre partier gør. Man må aldrig hovere. De skal have respekt for al det arbejde, de har gjort, og det er også derfor, de andre partier har fået mere, end de behøvede at få efter den d'hondtske metode. Ellers får man problemer senere, siger Poul Lindor Nielsen.

Han peger på, at hans efterfølger har fået et valgresultat, som er historisk godt.

- Tidligere har man set borgmester efter borgmester i Roskilde, som har vundet posten efter at have fået fremgang for så at tabe posten ved næste valg. Joy har været i stand til at vende det og gå fra fremgang til fremgang. Det er epokegørende, det der er sket her! siger Poul Lindor Nielsen.

relaterede artikler

Stemmesluger ude i kulden 22. november 2017 kl. 12:49

Efter V-smæk: Spids havde håbet på et mandat mere 22. november 2017 kl. 12:19

DF: Mulighed for større indflydelse trods nedtur 22. november 2017 kl. 12:05