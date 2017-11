Dronnning af Roskilde: - Jeg havde aldrig troet, det kunne forekomme

Et af hendes hovedbudskaber op til valget var, at mangfoldigheden er kommunens styrke, og selv samme mangfoldighed var en af årsagerne til, at hun anså 16 mandater for at være usandsynligt.

- Roskilde er jo så forskellig en kommune, at alle kloge hoveder sagde, at det var umuligt. Jeg oplever jo også, at vi er forskellige, og det oplever jeg som en kæmpe styrke, men det var også en af grundene til, at jeg ret kategorisk og med meget stor sikkerhed i stemmen kunne sige, at det var jeg ret sikker på aldrig nogensinde ville kunne forekomme. Derfor brugte jeg også en del af min konstitueringstale til at sige, at der påligger os et rigtigt stort ansvar på Socialdemokratiet. Alle partier skal nu vænne sig til en ny virkelighed, og det kommer vi til at have meget stor fokus på i den kommende tid.