Se billedserie Alle disse plakater havnede inde i en forhave efter at være blevet klippet ned fra lygtepæle i Himmelev.

Send til din ven. X Artiklen: Blå partiers plakater klippet ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blå partiers plakater klippet ned

Roskilde KV17 - 17. november 2017 kl. 05:54 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige så snart valget er overstået på tirsdag, går partierne i gang med at pille deres plakater ned, men det er ikke alle plakater, der har fået lov at hænge så længe. Nogle lader til at være blevet pillet ned af politiske modstandere.

Således har både Venstre og Liberal Alliance oplevet, at plakater for deres kandidater er blevet klippet ned fra lygtepæle i Himmelev.

Det gik op for partierne, da en borger i Himmelev opdagede, at der lå en masse valgplakater ude i hans forhave. Han samlede dem sammen og stillede dem ud på stien mellem Fynsvej og Norddalen og kontaktede partiforeningerne, så de kunne hente deres materiale.

- Jeg var ikke selv derude, men borgeren, der ringede, sagde, at der stadig hang masser af plakater for de røde partier i byrådet, siger Johnny Magnussen, formand for Liberal Alliance.

At der skulle være tale om tilfældigt hærværk, finder han usandsynligt.

- Min første tanke var, at det var drengestreger, men det er påfaldende, at det kun er gået ud over plakater fra blå partier, og så er der den detalje, at plakaterne ikke er revet ned. Hullerne i plakaterne er intakte, så plakaterne er blevet klippet ned, siger Johnny Magnussen.

Han synes, det er beklageligt, at den slags udemokratiske metoder tages i brug i valgkampens slutspurt, og han er tilbøjelig til at tro, at der ligger et politisk motiv bag.

- Jeg håber, det bare er en enkelt tosse, der har gjort det. På den anden side ved jeg, at når jeg selv er ude at sætte plakater op, kan jeg ikke komme helt derop, hvor jeg skal, medmindre jeg har en stige med og en til at holde stigen, siger Johnny Magnussen.

Også tidligere i valgkampen var valgplakater mål for politiske aktioner. Natten mellem lørdag den 4. november og søndag morgen den 5. november blev et mindre antal af Joy Mogensens valgplakater udstyret med en niqab.