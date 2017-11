Annie Larsen havde egentlig besluttet sig for ikke at genopstille til byrådet, men lod sig overtale. Det gik alligevel ikke, men så får hun tid til en masse af det, hun ellers har vraget til fordel for politisk arbejde. Foto: Lars Ahn Pedersen

Annie Larsen køber ikke havkat-forklaringen

Hun har især bidt sig fast i borgmester Joy Mogensens habilitetssag, som nogle fandt plagsomt, men som hun ikke desto mindre viste sig at have ret i. I hendes øjne er alt det passeret, mens landspolitikken været altafgørende.

- Forklaringen er, at Venstre på landsplan fik 26 procent og nu kun fik 19 procent. Jeg har stået på torvet, hvor folk har sagt, at vi stemmer ikke på Lars Løkke, og jeg har sagt, at landspolitik og kommunalpolitik er to forskellige ting, men det har ikke været let at overbevise om, siger Annie Larsen.