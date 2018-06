Billeder: Børn lærer at håndtere friske råvarer og lave mad fra hele verden

Hvordan tilberedes mad rundt om i verden, og hvad betyder det, for smagen og konsistensen, når man bruger en slags mel frem for en anden i madlavningen?

Det kan publikum til dette års Roskilde Dyrskue blive klogere på i Madværkstedet, hvor Sæson.dk byder indenfor.

Her kommer børn og voksne helt hen til skærebrættet for at se, hvordan man i simple håndvendinger kan smage de danske råvarer til og lave lækre småretter.

- I Madværkstedet kommer man igennem en sjov og lærerig øvelse, hvor man får et spændende indblik i, hvordan man kan tilberede mad på forskellige måder, og hvor børnene bliver opfordret til at bruge deres fantasi i forbindelse med madlavning, siger Louise Madsen, der studere ernæring og sundhed og som er projektleder hos Sæson.dk.

I år kan man være med til at lave sin egen madpandekage med fyld fra bunden.

På Madværkstedet findes to køkkener, og der er plads til otte deltagere i hvert køkken. Her får deltagerne kyndig vejledning i, hvordan man kan bruge råvarerne på mange forskellige måder og med mange forskellige krydderier.

- For at øge børnenes kreativitet, har vi lavet nogle få sjove benspænd i form af nogle kort, de skal trække, inden de går i gang. Først skal man trække et kort der viser, hvilken bestemt meltype, der skal brugs til pandekagedejen. Herefter trækker man et kort med en bestemt grøntssag der skal bruges til fyld, og derudover skal man trække en verdensdel som er med til at bestemme de smage, som skal bruge i madlavningen, siger Louise Madsen.

Hun forklarer, at Madværkstedet er for alle madglade sjæle store som små, der har lyst til at lave mad og lære nye tricks til madlavningen.

Da sn.dk er på besøg i Madværkstedet fredag eftermiddag er elever fra 5.klasse på Bækkegårdsskolen i Ølstykke, i fuld gang med at lave madpandekager.

En af eleverne er 11-årige Andreas Bønneløkke Faaborg, der er i gang med at lave panderkager.

- Det er sjovt at lave pandekager, og så kender jeg godt til det at lave mad, da jeg nogle gange hjælpe til med madlavningen der hjemme, siger Andreas Bønneløkke Faaborg.

De to 11-årige piger Cirkeline Bastrup og Julie Carelli er også godt i gang med at forberede det fyld, som skal bruges i madpandekagen.

Begge er de enige om, at det er sjovt at lave mad og meget spændende at lære nyt om ingredienser og de forskellige måder, som mad kan tilberedes på.

Efterfølgende kan gæsterne besøge avlerne, hvorfra nogle af grøntsagerne til Madværkstedet kommer. Her kan man få en snak om dyrkning og kvalitet samt købe de lækre råvarer med hjem.

Det er gratis at deltage, og Madværkstedet er for både børn og voksne. Madværkstedet finder sted alle dage under dyrskuet og løber hele dagen. Det varer cirka 30 minutter, og man finder Madværkstedet i Spisekammeret.