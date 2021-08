Send til din ven. X Artiklen: Styrk de regionale forskningsmiljøer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Styrk de regionale forskningsmiljøer

Roskilde Debat - 23. august 2021 kl. 12:41 Af Kathrine Monsrud Ekelund og René Vejby Kierch, regionsrådskandidater, Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

Debat: Sidste år på denne tid indgik Region Sjælland og RUC (Roskilde Universitets Center) en aftale om et øget samarbejde. Aftalen blev underskrevet i august 2020 og den skal styrke regionalt forankret forskning og understøtte ambitionen om at blive specialister på de vigtige udfordringer, som vi her i regionen står overfor, i den fremtid, der allerede banker på døren med kraftige slag. Aftalen fokuserer på tre områder; sundhed og trivsel, bæredygtig udvikling, kvalitetsuddannelser og livslang læring. Områder hvor den borgernære indsats skal have et løft, så både ansatte og borgere bliver bedre klædt på, når vi går i gang med at løse den fælles opgave om en stærkere og mere samlet region.

Med sommerens tragiske oversvømmelser, som vi har set dem i Tyskland, Østrig og Belgien mfl. denne sommer, er bevidstheden om kommende klimakatastrofer rykket endnu tættere på I Norge oplevede vi i vinters store mudderskred og vejret i 2021 har allerede her halvvejs i året kostet både menneske og dyreliv i et omfang, som har rystet os alle. FNs netop udsendte klimarapport bekræfter vores bekymringer. Det er en type af naturkatastrofer, som rykker nærmere hver dag. Det får os, særligt på de udsatte steder til at tænke i løsninger, der kan forebygge i stedet for at skulle rydde op, når det bliver for sent. Hvordan sikrer vi os i den sjællandske geografi mod en ny generation af mere ekstreme forhold, i de byer og huse vi bor i, de fødevarer vi dyrker, forholdene for vores børn og dyr og de mange og nye sygdomme som både mennesker, dyr og planter vil blive udsat for. Hvad kan vi gøre og hvordan gør vi det? Det skal vi vide meget om. Reduktionen af C02-udledningen kræver en ændring af vores måde at forbruge på, men det kan ikke gøre det, vi har også brug for løsninger til at håndtere det, som vi er nødt til at producere. Det samme gælder for vores folkesundhed.

Samarbejdet mellem regionens sygehuse og regionens forskningsinstitutioner skal styrkes og bånd skal bindes tættere. I forbindelse med Sjællands Universitetshospital i Køge er der nu oprettet en lægeuddannelse. Et resultat af flere års samarbejde med KU (Københavns Universitet). Det vil derfor være oplaget at se på hvilke muligheder et styrket bånd mellem Roskilde Sygehus og RUC vil bringe. Vi er fx førende på verdensplan i behandling af øjensygdommen AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration). Den viden er forankret på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, og der er potentiale til langt mere.

Vi har også brug for øget viden om forebyggende og opfølgende indsatser med forskning fra socialområdet, når vi skal skabe mere lighed i sundhed. Vi har behov for at forstå hvordan både patienter og personale kan bruge nye teknologier og hvordan geografien i regionen udnyttes bedst muligt gennem forskning i menneskers interaktion med de digitale værktøjer, når vi skal styrke vores e-hospital. For vi kan ikke have det samme alle steder, vi skal derimod have det bedste de rigtige steder.

Både regionen og erhvervslivet har behov for forskningsbaseret viden om sundhedsklynger, så vi kan skabe de rette økonomiske rammer for en regional sundhedssektor, der både er borgernær og har tårnhøj kvalitet. Og ikke mindst ønsker vi mulighed for uddannelse og kompetenceløft til de medarbejdere i sundhedssektoren, som ønsker det. Velfærdsteknologier er en del af fremtidens sundhedssystem og vi skal sikre at de kommer med de rette proportioner, såvel økonomisk som menneskeligt og regionalt forsvarligt. Vi støtter derfor op om mere forskning i Region Sjælland i et tæt samarbejde med regionen uddannelses- og forskningsinstitutioner til gavn for alle borgere i en bæredygtig og sund region. Fælles viden er et fælles gode. Lad os investere klogt, lad os investere regionalt.