Socialdemokrat rydder op i eget rod

Debat: Det er interessant at læse i avisen onsdag 11. august, at Jens Børsting er nået frem til den konklusion, at grænsen for byzonen nu kan flyttes, for at afhjælpe parkeringsproblemerne på Slagterigrunden, og at man, det må være det siddende flertal, først har ønsket at se, hvordan det kunne fungere.

Det vil sige alt imens beboerne gentagne gange har klaget deres nød, fået af vide af borgmester Tomas Breddam, at vi skulle stoppe med at plage hans medarbejder, samt at de (det siddende røde flertal) ikke havde tænkt sig, at lave om på forholdene, og at Jens Børsting selv flere gange i lokalavisen har ytret, at det kunne vi da nok selv have undersøgt inden indflytning, og have tænkt os til da der var fem delebiler, og på trods af Lars-Christian Brask's (LA) vedholdende har lyttet, støttet og stillet spørgsmål til forvaltningen, så har vi bare været med i et forsøg?