Husk at sikre et stykke glemt kulturhistorie

Roskilde Debat - 26. juni 2021 kl. 18:38 Af Anne-Grete Brynskov Susanne Ebling Annegrethe Hansen frivillige medarbejdere Sct. Hans Museum.

I en tid, hvor der er fokus på genåbning af museer rundt i landet, er det væsentligt at fortælle, at Roskilde rummer et meget vigtigt og unikt stykke kulturhistorie, netop nu hvor Roskilde kommune har erhvervet Vesthospitalet.

I Kurhuset i nederste etage ligger det oprindelige køkken, hvoraf det store brændekomfur og andet køkkentøj er bevaret. I dette køkken og de andre lokaler, kan man mærke historiens vingesus. Her er Sct. Hans museum beliggende. Man fornemmer med det samme, at dette sted bærer på psykiatriens historie gennem de sidste 200 år foruden fantastiske, bevægende og særegne kunstværker, der i sig selv er op til flere besøg værd.

Besøg får vi heldigvis en del af foruden omvisninger på såvel terræn, bygninger som selve museet og dets righoldige indhold. I den tohundredeårige periode, Sct Hans Hospital har ligget dette naturskønne sted, har det haft en tæt relation til byen Roskilde og dens borgere.

Patienterne er kommet fra København. Personalet er fortrinsvis kommet fra Roskilde og opland. I mange familier har det gennem generationer været almindeligt at arbejde på hospitalet. Det har været en af Roskildes største arbejdspladser. Samtidig har patienter været en del af byens billede, de er blevet "udsluset" til mindre boenheder i Roskilde. Det har været et fint og givende naboskab for såvel borgere som indlagte patienter.

Vores bevæggrund til at skrive dette i vores lokale avis er, at vi brænder for "vores" museum og vil gerne dele vores glæde og passion for denne uerstattelige kulturperle. Vil gerne se den bevaret i de samme omgivelser, hvor den nu så naturligt hører hjemme.

Som det er i tider med forandring og udvikling, er der flere uafklarede punkter vedrørende museets fremtid. Museet har i al sin tid henhørt og henhører stadig under Region Hovedstadens Psykiatri, hvilket giver mening i forhold til den psykiatriske historie.

Vi synes dog også at museets potentiale er betydningen af den lokale og nære relation til Roskilde. Det fortæller om almindelige borgeres tilknytning og den kultur, der har udviklet sig i kraft af at være sæde for behandling og pleje af psykisk syge gennem 200 år. Begge sider er væsentlige. Ingen kan undværes i den samlede fortælling.

Det, der ligger vore hjerter nær, er at dele og synliggøre, hvad der findes midt iblandt os, således at der kan findes en løsning, der tilgodeser museets betydning, historien og de unikke kunstværker.

Sct. Hans Museum, beliggende i Kurhuset, har åbent alle onsdage mellem 13-16. Helt gratis kan man dykke ned i historien - blive betaget, forundret og mere vidende om en væsentlig periode i såvel Roskilde som Psykiatriens historie udfoldet i det over 200 år gamle hospital.

