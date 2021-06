Send til din ven. X Artiklen: Få vaccineret drengen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få vaccineret drengen

Roskilde Debat - 22. juni 2021 kl. 15:02 Af Inge Mølgaard, formand for Roskilde Lokalforening hos Kræftens Bekæmpelse Kontakt redaktionen

Debat: Kære forældre i Roskilde Kommune - få HPV-vaccineret din 14-15-årige dreng, inden tilbuddet udløber

HPV-vaccination kan beskytte både piger og drenge mod en række alvorlige kræftsygdomme, og derfor vil vi i Roskilde Lokalforening for Kræftens Bekæmpelse gøre opmærksom på et gratis tilbud til drenge, der udløber i år.

HPV-vaccination er en del af børnevaccinationsprogrammet for piger og drenge, når de fylder 12 år. Tilbuddet til drenge blev indført i 2019 og gælder kun drenge født efter 1. juli 2007. Derfor er der lavet et midlertidigt tilbud om gratis vaccination for drenge født i 2006 og første halvdel af 2007. Desværre er det langt fra alle 14-15-årige drenge i Roskilde, der har taget imod det - faktisk kun ca. 68% i Roskilde, og 1. juli er sidste chance, hvis man vil have alle stik gratis.

- Det ville være ubærligt, hvis en dreng og hans forældre ikke har kendt til denne mulighed, og drengen så senere i livet får en kræftsygdom, han kunne have undgået ved at blive HPV-vaccineret. Det er derfor vigtigt for os i Roskilde Lokalforening at gøre opmærksom på tilbuddet, så flere kan få bestilt tid ved egen læge hurtigst muligt - siger Inge Mølgaard fra Roskilde Lokalforening

Generelt er tilbuddet til de 12-årige blevet taget rigtig godt imod her i Roskilde Kommune], hvor 85 procent allerede har fået første stik af vaccinen. Men netop gruppen af 14 til 15-årige drenge, der er omfattet af det midlertidige tilbud, halter bagefter. Vi ved, at mange forældre ikke kender til det midlertidige tilbud og savner viden om, hvad HPV-vaccination beskytter mod. Kort og godt, så har vi har en vaccine, der kan beskytte mod kræft. Lad os sammen sørge for, at flest mulige af de 14-15-årige får første stik inden 1. juli.