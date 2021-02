Debat: Sig nej til tung lastvognstrafik ved Himmelsøen

Når corona-epidemiens tåge har lagt sig og sommersolen igen kigger frem, så glæder jeg mig, som så mange andre, til at besøge Himmelsøen og køle af med en dukkert i vandet. Himmelsøen er et fantastisk rekreativt område, som jeg og mange andre borgere i Roskilde sætter utrolig stor pris på.

Af samme grund er jeg meget forundret over, at byrådet overvejer at anlægge en vej lige syd for Himmelsøen, hvor der skal køre over 100 tungt lastede lastvogne fyldt med grus forbi dagligt.