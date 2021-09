Debat: Merete Dea Larsen (DF): Morten var en god allieret

Merete Dea Larsen (DF) vil savne Morten Gjerskov i byrådet.

Roskilde Debat - 14. september 2021 kl. 09:47 Kontakt redaktionen

Farvel, for nu, til en tro allieret i kampen for et bedre og mere retfærdigt ældreområde.

Nu hvor Morten Gjerskov har bekendt kulør offentligt, er det ingen hemmelighed, at jeg til tider har bemærket at Morten har haft sine udfordringer med at trænge igennem og få lydhørhed i en del af baglandet. Vi har igennem årene prøvet at bruge hinanden for at gøre mest muligt for de ældre.

Da det lykkedes Dansk Folkeparti ved sidste års budget at halvere den årlige besparelse fra 1,2% til 0,6 % på ældreområdet, er jeg ikke i tvivl om. at Morten har haft indflydelse på at Socialdemokratiet ikke slagtede ønsket i forhandlingerne.

I år fornemmede jeg på både på FOA og Morten, at der ville være en chance for at lykkes med at fjerne 'sundhedsfaktoren' helt og dermed bidrage til at ældreområdet bliver tildelt de midler, som prognoserne berettiger.

Men vi nåede slet ikke til den del, da borgmesteren spottede en mulighed for at beholde Venstre og Konservative inde. Dermed blev Dansk Folkeparti overflødiggjort og vores ønsker til et holdbart budget ligegyldige. Det brede flertal over alt andet åbenbart.

Morten har som formand været tæt på de konsekvenser det har når man langsomt, men varigt, udsulter et budget.

Området har tidligere lidt voldsomt. Byrådet gav derfor området en seriøs saltvandsindsprøjtning under Bjørn Dahls tid da jeg først kom i byrådet, som gav fuld effekt. Siden er der kun sparet igen.

Det er sværere og dyrere at lappe og reparere end det er at sikre ordentlige forhold. Det er ganske enkelt en elendig måde at drive en kommune på.

Jeg frygter Socialdemokratiets økonomiske prioriteringer endnu mere i fremtiden, når jeg ser de profiler, der forlader byrådet. Det er profiler der er karakteriseret af ordentlighed og rimelighed.

Morten Gjerskovs farvel er ikke kun et tab for Socialdemokratiet, men også for Dansk Folkeparti og vores ældre i kommunen...

Merete Dea Larsen

Borgmesterkandidat

for Dansk Folkeparti