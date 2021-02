Jens Børsting (S), formand for plan- og teknikudvalget. Foto: Niels Plum

Debat: Fake news fra Venstres gruppeformand

Roskilde Debat - 10. februar 2021 kl. 08:18 Af Jens Børsting (S), formand for plan- og teknikudvalget Kontakt redaktionen

Venstres gruppeformand Jette Tjørnelund har et indlæg om lokalplaner og parkeringsnormer i Viby. Det kunne have været en rigtig god forbrugerinformation, hvis Jette ikke lod sig friste til at komme med »fake news,« for det var klokkeklart forkerte tal, som den ellers talkyndige Jette bragte i indlægget.

På byrådsmødet den 17. februar skal vi behandle lokalplanforslag 688, som vedrører en del af Skousbo, hvor der skabes rammer for at bygge 86 nye boliger i varierende størrelser. Det indstilles efter beslutning i plan- og teknikudvalget, at der udlægges 1,2 parkeringsplads for hver bolig. Det bliver til 104 p-pladser. Og ikke, som påstået af Jette, kun 65 pladser - gad vist hvorfra det tal kommer??

Hvis vi brugte den norm, der sædvanligvis bruges for rækkehuse og etagebyggeri, ville der skulle være 129 p-pladser. Der er altså en forskel på 25 p-pladser i dette byggeri.

Og det er en helt bevidst beslutning. Da de overordnede rammer for Skousbo-bebyggelsens første etape blev besluttet, valgte man, at parkeringsnormen skulle være 1,2 p-plads pr. familiebolig. Det gjorde man for at styrke brugen af den kollektive trafik, da netop denne bebyggelse er meget tæt på stationen i Viby. Der blev samtidig udlagt et pænt antal cykelparkeringspladser i bebyggelsen, så der er plads til denne mere miljøvenlige transportform.

Venstre stemte allerede dengang imod den reducerede parkeringsnorm, men at det får Jette Tjørnelund til bevidst at bringe »fake news« omkring parkeringspladstallene, er godt nok lidt groft.

Men faktisk kan parkeringsnormen godt komme længere ned i dette byggeri. Der åbnes op for etablering af en delebilsordning, og hvis de nye beboere vælger egen bil fra og i stedet etablerer en delebilsordning, som så bliver pligtig at være en del af, hvis man vil bo i bebyggelsen, så behøver der jo ikke være lige så mange p-pladser i området.

Men det er altså helt op til de nye beboere at blive enige om det, og en sådan ansøgning vil så i øvrigt skulle behandles politisk igen.

Og der er jo ikke nogen, der tvinger nye beboere ind i det nye byggeri, hvis de ikke er tilfredse med parkeringsnormen eller vil deltage i en delebilsordning.

Men måske vil det være de nye beboeres motivation til at flytte til »en grøn levende by på landet« - som Jette beskriver Viby.

Endelig er det ikke rette tid at kritisere delebilsordningen på slagterigrunden i Roskilde. Vi ved endnu ikke, om og hvordan den virker, ligesom vi ikke har overblik over anvendelsen af p-pladserne, der hører til lejlighederne på slagterigrunden. Og endelig har vi ikke set effekten af de nye 35 p-pladser, der er ved at blive anlagt rundt om tinghusgrunden, og hvilken effekt de får for borgerne i området og besøgende til eksempelvis Frivilligcentret.