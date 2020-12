En undersøgelse af svømmehalsprojektet, der løb af sporet, er overflødig, mener John Olsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: En undersøgelse af svømmehallen er spild af penge

Roskilde Debat - 04. december 2020 kl. 16:41

Debat

Nu vil Roskilde kommune bruge en kvart million kroner på at undersøge, hvorfor svømmehalsprojektet kuldsejlede og fordoblede sin pris, og i mellemtiden nåede også at blive to år forsinket

Hvad får vi ud af det, udover at borgmesteren fik noget TV Lorry-tid? Er det en hvidvasksag for at frikende en organisation, der ikke magtede opgaven?

Jeg tror, det oplagte svar på projektets skæbne er kendt allerede.

Ingen lyttede til kyndige folk, der fra start gjorde opmærksom på, at det her er vanskeligt, og som i byrådet bad om en rådgiverundersøgelse af projektets kompleksitet. Det blev som bekendt afvist.

Man valgte at bruge sin egen projektstyringsorganisation, som bestemt er både dygtig og kompetent, blot ikke i den her superkomplicerede disciplin at om- og tilbygge på en gammel svømmehal.

Derfor er undersøgelsen spild af penge, men sikkert meget sjov at have på hylden ved siden af indstillingen fra svømmelobbyen og de uduelige politikere, der tvang dette projekt igennem.

John Olsen

Bellisvej 29

Roskilde