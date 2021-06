Se billedserie Parkering ved Roskilde Station i Ny Østergade. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

DSB efterlader de handicappede på perronen

Roskilde Debat - 09. juni 2021

Debat: I en tid, hvor jernbanen er en af vejene til mere klimavenlig trafik, er DSB i gang med at gøre det vanskeligere eller umuligt for mange ældre at vælge toget, når de skal til København.

Transportselskabet har i praksis monopol på at fragte passagerer med tog mellem Roskilde og København. Det giver selskabet en pligt til at tilgodese alle kundegrupper. Når det gælder handicappede og pensionister har selskabet oven i købet pligt til at tage et særligt hensyn. Den pligt skal udmøntes i handicapvenlige tiltag på stationerne og i togene og i rabatordninger til pensionister.

Men selvom DSB faktisk efter aftalen med regeringen skal gøre noget særligt for, at handicappede, pensionister og ældre også vælger toget, gør selskabet for tiden det modsatte, når det gælder de ældre borgere i Roskilde. Det gælder den gruppe, der ikke har smarte mobiltelefoner eller har svært ved at bruge de mange apps, som kun kan bruges på smartphones.

DSB er ved at lægge sidste hånd på et forsøg, med en ny parkeringsordning, der afskærer alle uden smartphones fra at parkere på p-pladsen i Østergade nær stationen. DSB, der skal tage et særligt hensyn til de ældre og handicappede, gør altså her det stik modsatte.

DSBs digitale parkeringsinitiativ i Roskilde rammer måske kun nogle få hundrede roskildensere, som gerne vil parkere i Østergade, mens de tager toget til København.

Men perspektivet er skræmmende. For hvis forsøget i Roskilde er udtryk for, hvordan DSB tænker, når det skal modernisere togdriften i det heletaget, får det negativ betydning for alle de cirka 170.000 over 70-årige danskere, der ifølge Ældre Sagen har vanskeligt ved at begå sig på digitale platforme.

Derfor må DSB tænke om igen, både når det gælder parkering i Roskilde og moderniseringen generelt. De ældre må ikke blive glemt på perronen.

Torben Jørgensen (SF)

medlem af Roskilde Byråd