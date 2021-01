Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Verdensfjernt flertal i Skole- og Børneudvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Verdensfjernt flertal i Skole- og Børneudvalget

Roskilde Debat - 25. januar 2021 kl. 11:55 Kontakt redaktionen

Som far til en datter i indskolingen på Klostermarksskolen er det med stor forundring, at jeg kan læse, at der i skole- og børneudvalget 12. januar 2021 er et flertal imod, at melde ud, at Roskilde Kommune ikke forventer, at eleverne kan nå det samme som ved almindelig undervisning.

Jeg oplever engagerede lærere, der med liv og sjæl forsøger at opretholde normalitet for vores børn med en digital skoledag, hvor noget kan lade sig gøre, og andet absolut ikke kan i en hverdag, hvor de fleste voksne samtidig skal arbejde hjemme fra.

Alene i forhold til de praktiske/musiske fag er der indlysende årsager til, at vores børn ikke kan nå det samme som, hvis de var på skolerne. Det gælder dog også i de boglige fag, hvor de fleste forældre ikke har samme forudsætninger for at støtte deres børn, som en lærer ville kunne på skolen. Det er derfor naivt at påstå, at det er samme kvalitet, der kan ydes hjemme bag en skærm.

Når man så tillægger, at læring sker i en social kontekst, og de fleste børn savner deres klassekammerater og hverdagen i klassen, så kan man tænke, at der er et forkert politisk udvalg, der har behandlet forslaget. Et forslag der ligeledes foreslår at nedsætte skoledagens længde, idet skoledagen foran en skærm uden mulighed for frikvarter og leg med kammeraterne i et børneperspektiv er noget af en mundfuld og grænser til meningsløst.

Om modstanden skyldes at flertallet i skole- og børneudvalget ikke selv har børn i skolealderen, kunne være det indlysende svar. Dog kunne man i så fald være på nippet til at tillægge flertallet total mangel på interesse for, hvad der foregår i praksis og ikke sætter sig ind i det område, de har med at gøre eller får forkerte oplysninger om, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre ude i virkeligheden.

Så kære byråd, når I 27. januar 2021 skal behandle forslaget til byrådsmødet, vil jeg som forælder håbe, I enten vil bruge jeres sunde fornuft eller undersøge sagerne nærmere selv.

Kris Nielsen

far til datter på Klostermarksskolen

Kongebakken 18 1,1.4

Roskilde.