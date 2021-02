DEBAT: Fremtidige aktiviteter på hospitalsgrunden Roskilde Sygehus

Vi har nu som politikere - dermed jer borgere - et udgangspunkt, som er anvendeligt for både Regionen, Roskilde Kommune og private aktører.

Dernæst er der bygninger som kan være interessante for Roskilde Kommune til sundhedscenter og andre relevante aktiviteter i den forbindelse. Vi kan få rigtig god faciliteter til bl.a. at sikre overgangen fra regionshospitalerne og til kommunen.

Private aktører på sundhedsområdet får efterfølgende mulighed for at byde sig til. På den måde kan vi som region og kommune bidrage til den nære sundhed og forebyggelse. Målet må jo være at undgå at komme på hospitalet.

Planlægningen af ovennævnte kan nu gå i gang og kan effektueres efter hånden som Superhospitalet i Køge kan tages i anvendelse. I Venstre håber og tror vi på at rigtig mange vil involvere sig i ideudviklingen for området. For Venstre er opgaven at få samlet alt det der måtte være relevant i Roskilde for et sammenhængende sundhedsvæsen i hele Region Sjælland.