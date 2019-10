Steen Uffe Tommerup og Signe Lund kan ikke få lov til at bruge deres elkabel til deres bil, der hvor de bor. I stedet må de gå 15 minutter hen til nærmeste stander, når bilen skal lades op. Foto: Anette Gundlach

#klimatosse: Fik nej til elladestander i boligselskab

Roskilde Avis - 12. oktober 2019 kl. 00:19

Skal din næste bil køre på el? Spurgte Roskilde Kommune kækt på hjemmesiden for et par uger siden. Kommunen var medarrangør af et arrangement på Hestetorvet, hvor man kunne prøve, hvor super sjovt og nemt det er at køre i elbil, stod der.

Mange af kommunens medarbejdere, som for eksempel hjemmeplejere kører i elbiler ligesom de nye elbusser, fordi kommunen gerne vil være klimavenlig.

Men i Roskilde er det hverken nemt eller super sjovt at have elbil.

- Det er faktisk rigtig besværligt, og man bliver i dårligt humør af det, fortæller Steen Uffe Tommerup. I hvert fald når man bor i Boligselskabet Sjælland, som han og omkring hver 4. roskildenser gør. Han bor i BOSJ's Stjerneparken 2 i Trekroner.

Steen Uffe Tommerup købte sammen med sin kone Signe Lund en elbil for præcis et år siden.

De ville gerne ride med på klimabølgen, og det var desuden tid til at skifte den gamle Kia Piccanto ud. Familien var efterhånden vokset ud af bilen, og børnene sad sammenkrøllede på bagsædet, når de var på tur.

De købte en stor elbil med masser af plads til ben og bagage, og familiens glæde var i starten stor. Problemerne begyndte hurtigt, fordi de ikke må sætte en ellader op på den fælles parkeringsplads. De gik ud fra, at det var uproblematisk, fordi elbiler bliver mere og mere populære.

Bil på langdistance

I stedet for at have en lader på en af de 60 parkeringspladser ved deres afdeling Stjerneparken 2, skal de nu gå to gange 15 minutter, når de sætter deres bil i stikket og går hjem, og når de skal hente den igen.

Når de kører hjem fra elladeren, har de næsten fire kilometer, hvor de brænder unødig energi af.

Senest da datteren skulle til lægevagten var det kritisk, da de først skulle hente bilen i laderen.

- Vi har købt en bil, for at gøre livet lettere for os. Men med en elbil skal vi planlægge endnu mere i hverdagen, for at få livet som børnefamilie til at gå op, siger Signe Lund og forklarer, at problemet er begyndt at fylde alt for meget hos parret:

- Hver gang jeg skal hente og bringe bilen til ladning, går jeg og spekulerer og bliver irriteret over det, siger hun.

Problem starter med el

Med i købet havde de fået en elladestander, som familien fik tilbudt at få sat gratis op af el-leverandøren.

Steen Uffe Tommerup, der også er medlem af afdelingens bestyrelse, henvendte sig derfor til områdelederen i afdelingen med den gode nyhed, han mente ville være til gavn for alle kommende elbilejere i Stjerneparken.

- Jeg havde tænkt, at vi alle kunne bruge opladeren til vores biler, når der kom flere elbil-ejere til. Men her havde han gjort regning uden vært.

- Jeg fik at vide, at det kunne der ikke være tale om og fik besked på, at jeg lige så godt kunne lade være med at søge om det, siger Steen Uffe Tommerup.

Han forsøgte at gå i dialog med områdelederen. Som svar blev han truet på økonomien flere gange.

- Jeg fik at vide, at han ville fakturere afdelingen for mine henvendelser, så alle beboere ville blive ramt på pengepungen, hvis jeg ikke stoppede mine spørgsmål. Truslen om regning til afdelingen blev gentaget to gange.

Han fik en mail fra områdelederen med ordlyden:

"Jeg kan ikke på nuværende svare andet end jeg har gjort tidligere, da jeg som du ved fakturerer al tid. Hvis du vil videre i sagen nu, må du ansøge via råderet, men jeg er 100 procent sikker på du får afslag.

Alternativt må du henvende dig til bestyrelsen, som så må gå videre med sagen, da jeg som du ved fakturerer al tid.

Under alle omstændigheder kan du ikke bare knalde den op, selvom de omkringboende billiger det".

- En anden gang truede han med, at man kunne se på min lejligheds herlighedsværdi, hvis ikke jeg tav. Det opfatter jeg klart som en trussel om at sætte min husleje op, siger Steen Uffe Tommerup, der straks orienterede resten af bestyrelsen.

Egoistisk elbilist

På den seneste generalforsamling i afdelingen blev emnet om elladestandere taget op af en anden beboer.

Her fik forsamlingen at vide, at det var egoistisk, hvis der blev sat en elladestander op, fordi man på den måde ville få en privat parkeringsplads i modsætning til alle andre.

Den forklaring er helt hen i vejret, mener parret.

- Laderen skal jo sættes op, så alle kan bruge den. Vi har parkeringspladser nok, bare ikke faste. Og den behøver ikke at være lige ved vores lejlighed.

I stedet foreslår Steen Uffe Tommerup, at en lader bliver sat op på fælleshuset.

- Vi fik også at vide, at det ikke var i orden, at de andre beboere skule betale for noget, de ikke bruger, siger Steen Uffe Tommerup:

- Det gør jeg jo også, når der for eksempel bliver lavet nye legepladser. Sådan er det jo at bo til leje.

Hængt ud på facebook

Senest føler Steen Uffe Tommerup sig hængt ud af BOSJ pressemedarbejder Jonas B. Whitehorn på Facebook.

Steen Uffe Tommerup havde skrevet et opslag på Elbilforeningen FDELs side om sine trængsler med elbil i BOSJ.

Pressemedarbejderen delte opslaget samme sted og skrev blandt andet:

"Vi har ikke fået ansøgninger om ladere i nogen af vores boligafdelinger endnu, men det kommer nok som en bølge - mit gæt er senest i 2025".

Steen Uffe Tommerup bliver vred, fordi medarbejderen påstår, at han lyver, og han forsøger at få et dementi.

Efterfølgende skriver han til direktør i BOSJ Bo Jørgensen for at få ham til at trække udtalelsen i land.

Han skriver:

"I går har jeres presse- og politiske konsulent, Jonas Whitehorn slået op på Facebook, at BOSJ ikke har fået ansøgning om ladestander til elbil. Dette er ikke sandt og med opslaget føler jeg, at BOSJ og Jonas Whitehorn sværter min person i et forum, hvor der er over 3000 elbilejere".

Efterfølgende bliver han kontaktet af Jonas Whitehorn på mail. Han opfordrer ham til at sende en ansøgning om at stille en ellader op.

- Det har jeg jo allerede gjort for et år siden, så det vil jeg ikke. Dengang kunne jeg også få sat laderen op gratis. Det er det ikke mere.

Steen Uffe Tommerup forstår ikke, at BOSJ ikke vil være frontløber i denne sag, i stedet for at stikke en kæp i hjulet på klimavenlige biler.