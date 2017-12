Voldelige gæster fanget

Dansebar i Jernbanegade i Roskilde bad om politiets hjælp natten mellem torsdag og fredag, da et par af stedets gæster opførte sig voldeligt overfor de andre gæster og personalet. De to voldelige gæster var væk, da politiet nåede frem. Til gengæld var beskrivelsen af de to så god, at det lykkedes for politifolkene at anholde dem senere på natten. De to mænd på 28 og 27 år og er henholdsvis fra Roskilde og Hvalsø. Deres voldelige optræden har været så voldsom, at politiets jurister er ved at overveje, om de to skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på en varetægtsfængsling.