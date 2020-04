Se billedserie Julemærkfondens administration har til huse i den øverste etage på det gamle Haraldsborg. Bygningen blev sat 100 procent i stand, samtidig med at det cirkelrunde Julemærkehjem Liljeborg blev bygget. Foto: Jan Partoft

Vokseværk på Julemærkehjem

Roskilde Avis - 14. april 2020 kl. 11:44 Af Tekst og foto Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To ejendomme på Frederiksborgvej, nummer 102 og 104, er blevet opkøbt at Liljeborg Ejendomme med det formål at føje grundene til Julemærkehjemmet Liljeborg på Baldersvej 3. Samtidig giver opkøbet Julemærkefonden muligheden for at få en ny administrationsbygning.

- Fra 2023 skal Julemærkefonden selv finde penge til driften af Julemærkehjemmet Liljeborg, siger fondens direktør Søren Ravn Jensen.

- Det betyder, at vi skal udvide vores aktivitet og fundraising, det kræver flere folk, og det er der ikke plads til, hvor vi er på øverste etage af det gamle Haraldsborg. Der er vi 17 personer og det kniber med pladsen.

Da Winnie Liljeborg donerede Haraldsborg og det nybyggede Julemærkehjem Liljeborg til Julemærkefonden var en del af gaven også penge til driften af hjemmet til og med 2022.

Købet er så nyt at der endnu ikke er faste planer for, hvad der skal ske med de nuværende bygninger i nummer 102 og 104.

- Nu skal der gang i planlægningen, og der skal laves en lokalplan, så jeg ved endnu ikke, hvordan den endelige plan bliver, siger Søren Ravn Jensen.

- Vi vil meget gerne blive i Roskilde og ved Julemærkehjemmet Liljeborg, da vi har glæde af at være tæt på det hjælpearbejde, som fonden står for.

Åbning mod Roskilde Fjord Ideen med at købe de to ejendomme på Frederiksborgvej er også, at parken foran det gamle Haraldsborg og Julemærkehjemmet kan åbnes ned mod Frederiksborgvej, så der bliver et grønt område og frit udsyn til Julemærkehjemmet Liljeborg og til Roskilde Fjord fra Julemærkehjemmet.

Winnie Liljeborg ejedomsselskab arbejder på en løsning, hvor det ikke kommer til at koste Julemærkefondens administration ekstra penge at flytte til nyt.

- Jeg har ikke ord for vores taknemmelighed, siger Søren Ravn Jensen.

- I Julemærkefonden er vi stolte over Winnie Liljeborgs fortsatte støtte til vores arbejde, og det har en enorm værdi for vores arbejde og vores medarbejdere, at vi kan blive tæt på Julemærkehjemmet Liljeborg og det daglige hjælpearbejde.

Planlægning i gang For at projektet kan blive til virkelighed, skal en række praktiske forhold afklares og godkendes, med forskellige myndigheder, lokalsamfund og naboer.

- Vi er begyndt at indkalde parter og interessenter til drøftelse af mulige løsninger og håber, at processen kan fortsætte, når den nuværende krise er overstået, siger Martin Høyer-Hansen der er direktør i Liljeborg Ejendomme.

- Det vigtigste er, at vi i fællesskab får afklaret, hvordan vi kan sikre, at Julemærkefonden forbliver i Roskilde og tæt på hjælpearbejdet på Julemærkehjemmet Liljeborg.