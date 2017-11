Lars Skjoldby sammen med nogle af sine medarbejdere i deres nye lokaler. (Foto: Privat)

Vokseværk hos Skjoldby

Roskilde Avis - 18. november 2017 kl. 00:19 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lars Skjoldbys virksomhed, Skjoldby og Co, der lever af at gøre virksomheder og andre synlige på nettet, har haft vokseværk de seneste år.

For tre år siden sad Lars Skjoldby ene mand på Vækstfabrikken på Musicon. Faktisk var der på det tidspunkt kun arbejde nok til en halv person.

I dag har han syv kollegaer i de spritnye nye lokaler Ringstedvej 2, 1. sal, hvor de lige er flyttet hen.

Men opgaverne kommer stadig ind i stimer, og han regner derfor med, at han om føje tid kan tælle 12 ansatte, der sidder i det store fælles lokale.

Lars Skjoldby fortæller, at han ikke havde troet, det hele ville gå så stærkt med hans lille halvmandsfirma.

Da han i starten fik for meget at lave var han stadig usikker på, hvordan det hele skulle gå, derfor valgte han at ansætte en praktikant i løntilskud. Han skulle hjælpe ham med at få firmaet til at vokse.

- Det er jo gode folk, der bare skal i gang med deres første job, forklarer Lars Skjolby, der var så begejstret for sin nye mand i firmaet, at han ansatte ham.

Når han sidenhen har haft brug for mere arbejdskraft, har han flere gange tyet til praktikanter med løntilskud. Flere af dem har han senere ansat, fordi de var dygtige og kemien var god.

- Jeg synes, man skal gøre brug af praktikanterne, når man har mulighed for det. De får en chance for at komme i gang, og man har selv mulighed for at få en god medarbejder, siger Lars Skjoldby.

Elsker Roskilde

Lars Skjoldby er født og opvokset i Roskilde.

Derfor er han også ekstra glad for de nye lokaler, der ligger centralt ved Spritkrydset.

- Fordelen ved at være her i byen er, at Roskilde ligger så godt, at vi både trækker gode medarbejdere og kunder til, siger ejeren af Skjoldby.