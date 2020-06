Vivaldi får lov til udvidelse

Chefen i kommunens afdeling for Vej og Grønne Områder Ivan Hyllested oplyser, at der er fremkommet en ansøgning, som derefter er blevet behandlet og godkendt.

Men denne tilladelse har vakt undren hos andre restauratører, der er tvunget til at blive på et bestemt område, og som derfor har været tvunget til at indskrænke antallet af borde for at leve op til de nye krav. De mener, at der på denne måde bliver tale om 'konkurrence-forvridning'.