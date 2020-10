Se billedserie Trendforskeren Louise Byg Kongsholm holder oplæg om fremtidens turisme på Roskildes turismedag.

Send til din ven. X Artiklen: VisitRoskilde-konference om: Fremtidens turisme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

VisitRoskilde-konference om: Fremtidens turisme

Roskilde Avis - 20. oktober 2020 kl. 14:17 Kontakt redaktionen

Visit Roskilde inviterer 18 november i tidsrummet 13.00-18.00 til en konference om fremtidens turisme, hvor trendforsker Louise Byg Kongsholm bliver hovedtaler.

Hun er en af landets førende forskere indenfor oplevelses-økonomi, og chefen for Visit Roskilde Martin Sattrup Christensen er stolt over at kunne præsentere sådan en kapacitet på årets turismedag.

- Turismen i Roskilde har gennemgået en vanskelig tid med corona, og vi er sikre på, at Louises ekspertise kan bidrage til at fremme udvikling og inspirere byens mange aktører. Vi glæder os til at få et blik ind i fremtiden, siger Martin Sattrup Christensen fra VisitRoskilde og Erhvervsforum.

På turistdagen bliver der også en opfølgning på det udviklingsarbejde som VisitRoskilde sammen med 26 aktører gennemførte i sommers, samt Erhvervsforums indsats i forhold til de lokale turismeaktører.

Omstilling med corona

En undersøgelse i corona-perioden foretaget af Erhvervsforum Roskilde i samarbejde med Roskilde og otte andre kommuner, viser at turismen i Roskilde har oplevet et markant fald i omsætning og efterspørgsel på grund af tvangslukninger og ændret forbrugeradfærd. Faktisk ligger tallet på mellem 42 og 91 % alt efter virksomhedstype.

I følge undersøgelsen er der stor forskel på virksomheders overskud til forretningsudvikling og innovation. For turistsektoren i Roskilde kræver det omstilling og nye initiativer for at kunne tiltrække turister og overleve.

I fremtiden vil byens besøgende bl.a. kræve bæredygtighed og eksklusive oplevelser, mens større hygiejne og rengøring også vil spille ind i den skærpede konkurrence.

Martin Sattrup Christensen håber, at mange indenfor den store turistsektor i Roskilde er interesseret i at høre mere om fremtiden for erhvervet:

- Det er højaktuelt, når VisitRoskilde nu tilbyder turisme-aktørerne et kig i krystalkuglen om, hvordan fremtidens lokalturisme vil forme sig efter coronaen.

Thomas Mahler holder også oplæg ved arrangementet. Som ny chef for VisitFjordlandet overtager han ansvaret for det lokale turisme-arbejde fra nytår i den nye organisation, der er oprettet af de tre kommuner: Roskilde, Lejre og Frederikssund.