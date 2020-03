Se billedserie Roskilde Kommune måtte stoppe byggeriet af det nye dige ved Jyllinge Nordmark pga. indsigelser fra enkelte beboere i området. Denne hindring fjernes nu med en kommende lov.

Virus rammer dige ved Jyllinge: Færdigt lovforslag udsættes

Roskilde Avis - 12. marts 2020 kl. 14:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bygningen af et dig ved Jyllinge Nordmark og udmundingen af Værebro Å er nu blevet ramt af corona-virus og alle de beslutninger, som Folketinget har fået travlt med.

Et færdigt forslag til ny lov med et stort politisk flertal lå ellers klar til at blive offentliggjort torsdag, så beboerne i området ikke fortsat skal leve i stadig skræk , som det har været tilfældet siden den store stormflod og oversvømmelse tilbage i december 2013.

Ifølge den kommende lov kan hverken miljø-klager eller protester imod ekspropriering af nødvendige arealer til anlægget få opsættende virkning.

Roskilde kommune var allerede i 2018 gået i gang med at anlægge det store dige, men en protest fra enkelte beboere i området betød, at hele arbejdet måtte stoppes igen.

Et bredt flertal i Folketinget er nu indstillet på, at de mange beboere ved Jyllinge Nordmark ikke længere skal leve som gidsler i denne sag, og derfor fjernes de mulige forhindringer eller benspænd for opførelsen af diget.

Loven vil selvfølgelig have tilsvarende virkning andre steder i landet.

Hurtigt i gang

Roskildes lokale folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) fra Gundsømagle er en af dem, der har arbejdet energisk i mange år på at få ryddet vejen for sådan en kystsikring.

Hun er også miljøordfører for regeringspartiet og har derfor deltaget centralt i forhandlingerne sammen med bl.a. borgmester Tomas Breddam.

- Politisk var vi nået i mål, men Folketinget har været nødt til at prioritere de mange nødvendige beslutninger omkring corona-epidemien.

- Nu arbejder jeg for, at loven ikke udskydes alt for lang tid. Indbyggerne i Jyllinge har jo levet længe nok med frygten, hver gang der kommer en rigtig kraftig blæst, som risikerer at presse vandet ned i Roskilde Fjord.

