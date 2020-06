Virtuel Rotary præsident

Hotel Søfryd i Jyllinge har lagt rum et præsidentskifte den eneste virtuelle Rotaryklub, der findes i Danmark. Klubben bærer navnet Rotary E-Club One of Denmark. Her mødes medlemmerne online. Men ved præsidentskiftet var der en fysisk fest i Jyllinge, hvor forhenværende luftkaptajn Henrik Stirø-Larsen overlod posten til forhenværende direktør Jørgen Johansen.