Violinen spiller på Sankt Josef

Roskilde og specielt Sankt Josef Skole har gjort sig bemærket i kåringen af Årets Unge Forsker 2020, da 14-årige Alexander Winkler fra Sankt Josef vandt den samlede førstepris for sin forskning i violinens lyd og i kategorien Physical Science. Ud over æren følger der 25.000 kroner med. Men han var ikke den eneste fra skolen, der blev bedømt helt i top.

Anders Lendal Holm og Theodor Anton Sivager fik 1. præmien i kategorien Life Science for deres projekt Frekvensfarm. Magnus Alliverti Nyegaard og Elias Samir Saleem Ejam fik 1. præmien i kategorien Technology for deres forskning om Det bæredygtige bundsikringslag. Andenpræmien i samme kategorie gik til Katrine Krogh Madsen, Cecilie Stæhr Vest og Amalie Caroline Duelund for deres projekt Stomiposer og lyskilders effekttab. Andenpræmien i Physical Science gik til Elvira Griff Blom-Hanssen og Anton Boiesen for deres projekt Den matematiske boomerang.