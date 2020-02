Se billedserie Simon Fjelander og Claus Andersen tog imod hæderen fra kunderne og Roskilde Handel.

Vinhandel blev månedens butik:- Her har vi kun glade kunder

Roskilde Avis - 28. februar 2020 kl. 00:18 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Her har vi kun glade kunder, både når de kommer og går ud af forretningen igen.

Sådan forklarede en af byens kendte vinfolk Claus Ebbe Andersen, da Den Franske Vinhandel i Skomagergade blev hædret af Roskilde Handel som 'månedens butik i januar' efter indstilling fra mange kunder.

Ane Ilsøe fra Roskilde Handel forklarede, at butikken var blevet valgt, fordi kunderne altid får en venlig og kyndig ekspedition, så de går glade og veltilfredse derfra.

Vin-veteran

Denne dag var Claus alene i butikken sammen med Søren Fjelander, men ellers har de travlt året rundt med omkring 1.000 ekspeditioner om ugen i gennemsnit.

Claus, hvis far var styrmand i Roskildes 'Guld to'er med styrmand' fra London i 1948, er en vin-veteran og et kendt ansigt i Roskilde. Før han for nogle år siden kom til Den Franske Vinhandel, havde han tidligere været i BS og hos det daværende Strandberg, som dengang havde en meget anerkendt vinafdeling.

- Nu sælger vi meget andet end vin, bl.a. kaffe og chokolade. Desuden har vi over 250 forskellige slags gin, 500 typer whisky og 400 varianter af rom.

- Men vinen er stadig vigtig for os. Hvis vi har prøvesmagning med Bourgogne eller Portvin, så får vi hurtigt udsolgt, fortæller Claus.

Private kan også købe sig til en lukket smagning for deres egen gruppe i forretningens kælder, hvor de sidder i inspirerende omgivelser med reoler, der næsten bugner med tusinder af flasker.

Blandt de ældste

Den Franske Vinhandel kunne for et par år siden fejre 150 års jubilæum og hører til blandt Roskilde ældste butikker sammen med Aage Müller i Skomagergade og guldsmed Andersen & Enig i Karen Olsdatterstræde.

I næsten halvdelen af årene har det været med familien Kaagaard bag disken. Den nuværende ejer Ulrik Kaagaard overtog for snart 10 år siden, og før den tid havde hans far Mogens været her mange år som ansat og ejer, siden han startede som lærling tilbage i 1960.

Hver lørdag står han fortsat i Skomagergade med sin karakteristiske baskerhue og byder på prøvesmagning. Det elsker mange, og de kommer så tilbage for at handle, fortalte en af kunderne denne dag i forretningen.

Vindercitat

Vinder-citatet med indstillingen af Den Franske Vinhandel kom fra Eva Riisgaard Olsen:

- Den Franske Vinhandel, som har en super skøn atmosfære, fortræffelig og vidende personale (inkl. "bossen") og sidst, men ikke mindst, så får kunden den tid, som der er brug for uanset et køb eller ej.

Hun kan nu hente et gavekort på 500 kroner til brug i en af de forretninger, der er med i Roskilde Handel. Det udleveres for foreningens sekretariat i Jernbanegade 12 C.

Når denne artikel offentliggøres på Facebook, kan læserne på tråden her komme med nye forslag til, hvem der bør være 'Månedens Butik' i februar.