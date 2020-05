Villa brandskadet i Viby

Mandag ved middagstid blev der meldt om brand på Ottegårdsvej i Viby. Da brandvæsen og politi kom til stedet, var der brand i et udhus, der var bygget op af villaen. Inden brandvæsnet fik bugt med ilden, havde den nået få fat i tagkonstruktionen på villaen. Det betød, at der kom mindre skader på huset, og indenfor var der sod og røgskader. En nærliggende skole var blevet advaret om, at røgen fra branden drev ind over skolen.