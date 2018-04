Vildt venstresving ved Røde Port

Natten mellem onsdag og torsdag, blev politiet kaldt til krydset Ny Østergade og Københavnsvej lige ved Røde Port. Årsagen var, at en bil var kørt galt, da den skulle svinge til venstre fra Københavnsvej. I stedet for at ramme den rigtige vognbane var den kørt ind i et træ. Bilen var ført af en 17-årig dreng fra Hedehusene. Det viste sig, at han var påvirket af narko. Den 17-årige blev sigtet for at køre påvirket og for at køre uden kørekort.