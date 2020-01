Når de nyeste bofællesskaber står færdige, vil 2-3.000 af kommunens 85.000 indbyggere have valgt denne boform. Her er vi i Absalons Have i Trekroner. Foto: Casper Dalhoff

Vilde med alternative boliger: Topper med flest bofællesskaber

Roskilde Avis - 29. januar 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Roskilde Kommune er inden længe oppe på at huse 24 bofællesskaber. De ældste er helt tilbage fra 1980'erne og de seneste fem er nu på vej. Det placerer kommunen som den i landet, der har flest bofællesskaber. Vi satser helt bevidst på at tiltrække den boform, for det har vist sig at være en succes - for beboerne, for området og for resten af kommunen, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn

Som en landsby

De nyeste bofællesskaber tæller projektet Osby med to bofællesskaber i Skousbo ved Viby, Rullestenen og Den røde tråd på Musicon og Hegnet to, som er et seniorbofællesskab i Trekroner.

- Man kan på mange måder sammenligne et bofællesskab med en lille landsby på måske 100 indbyggere, siger udvalgsformanden.

- Der er fællesskab om for eksempel mad og fælles pligter, og der er et tæt socialt samvær både blandt børn og voksne.

- Nogle bofællesskaber her i kommunen har valgt at have en profil omkring for eksempel bæredygtighed eller økologi, mens andre appellerer til bestemte aldersgrupper.

- Uanset hvad, så er det vores erfaring, at denne boform tiltrækker engagerede borgere, der også bidrager til samfundet uden for deres egne rammer. Det ser vi som et stort plus.

Kommunal fødselshjælp

Roskilde Kommune har oprettet et sekretariat til at hjælpe med bofællesskabernes fødsel.

Sekretariatet arbejder blandt andet for, at udbuddet af storparceller sker på sådan en måde, at private, og ikke kun de professionelle, kan være med i processen.

Der bliver også holdt borgermøder og workshops for interesserede, så de får et bedre indblik i, hvordan en gruppe beboere kan komme igennem de forskellige faser, der skal til, fra idé til færdigt bofællesskabsbyggeri.