Vilde med L. A. Ring

At roskildenserne er vilde med den lokale kunstmaler L. A Ring blev bevist mandag sidst på eftermiddagen på Roskilde Bibliotek. Her fortalte cand. mag i engelsk og dansk Finn Agger om dramaet mellem forfatter Pontoppidan, og malerne L. A. Ring og H. A. Brendekilde.

Men inden det hele gik i gang, myldrede det frem med roskildensere, og stolene foran scenen blev fyldt så hurtigt op, at der måtte hentes flere til de mange tilhørere, mens andre efterhånden måtte nøjes med ståpladser.

Tilslutningen var så stor, at Anja fra biblioteket lovede, at stille den store sal til rådighed, næste gang, der skulle fortælles om maleren.

Også medlemmer fra foreningen L. A. Rings Venner glædede sig over, at så mange af deltagerne havde læst om arrangementet i Roskilde Avis og mødte op.

Dramaet, der blev fortalt om i aftenens løb, foregik i en af Pontoppidans bøger, Nattevagten. Her blev maleren både hånet for sine og sit liv. Desuden hentydede forfatteren til, at maleren var utro eller i hvert fald forelsket i en vens kone.