Vilde billeder: Knokler 24 – 7 for at slukke kæmpe selvantændt brand

Natten til lørdag 20 september har flammerne hærget på et 70 x 70 stort område lige udenfor Roskilde. Samtidig er roskildenserne blevet testet på tålmodigheden, for store dele af byen lugter lugter brændt og af sod. Og de nyvaskede biler bliver hurtigt grå af asken, der støver ned over domkirkebyen. Både Roskilde Brandvæsen og strategisk direktør på Solum, Morten Gyllenborg, arbejder ud fra den teori, at branden er selvantændt.

Siden branden blev opdaget har der været døgnbemanding på brandvagten, to af medarbejderne arbejder i døgndrift på at få styr på flammerne ved at smide jord på det store bå, som brandvæsnet har instrueret l. Men det går meget langsomt, da de kun kan komme et lille stykke frem ad gangen.- Medarbejderne bliver nødt til at bevæge sig frem en halv meter ad gangen, så vi er sikre på at de ikke ryger ned i de brandvarme masser, siger Roskilde Brandvæsens direktør, Lars Robetjé og pointerer at kæmpebålet er ekstremt varmt og risikerer at smelte køretøjer og andet, hvis man kommer for tæt på.

Branddirektørens plan er på denne måde med tiden at kunne indkapsle ilden, så den ikke længere generer naboer og andre, der får lugten af røg ind i stuerne. Med tiden brænder det hele ud.

Men han har ingen ide om, hvor længe det kommer til at brænde på Solum. Han kan kun sige, at ud af de oprindelige 55.000 kubikmeter er der 23.000 tilbage. Til gengæld er massen mere hårdtpresset, så det tager længere tid, inden det er brændt ud.