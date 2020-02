Send til din ven. X Artiklen: Vild med fastelavn: Her kan du slå til tønden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vild med fastelavn: Her kan du slå til tønden

Roskilde Avis - 19. februar 2020 kl. 19:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er det tid til at slå til tønden og klæde sig ud i fantasifulde dragter, for fastelavn nærmer sig. Roskilde Avis har her lavet en liste over nogle af de steder, du kan komme til fastelavn i Roskilde og Lejre.

Jakobskirken

Lørdag 22. februar kl. 10.30 er der børnegudstjeneste, tøndeslagning, kåringer og kakao i Jakobskirken. Roskilde Gruppes juniorspejdere og deres ledere opfører et skuespil ved gudstjenesten. Derefter er det tid til at slå katten af tønden for alle aldersgrupper. Når kattedronning og kattekonge er kåret, er der fastelavnsboller, varm kakao og kaffe.

Bramsnæsvighallen Lørdag d. 22. februar kl. 10 kan man komme til fastelavn i Bramsnæsvighallen. Her kan man slå til tønden og hygge med bolle og slik. Der er præmier til kattekonger og -dronninger og bedste udklædning. Adressen er Elverdamsvej 206, Ejby.

RO's Torv Søndag 23. februar fra klokken 13 kan man slå katten af tønden foran BR på RO's Torv. Der er gratis fastelavnsboller til de første 200 børn fra klokken 11. Tøndeslagningen er inddelt i tre aldersgrupper fra 1 til 12 år.

Svogerslevcentret Lørdag 22. februar fra klokken 12 kan man komme til fastelavn i Svogerslevcentret. De første 50 børn får en fastelavnsbolle. Der er også kakao og kaffe til store og små.

Fastelavn hos bageren Lagkagehuset i Algade holder tøndeslagning søndag 23. februar fra klokken 13 til 15. Her kan børnene også lave fastelavnsmasker. Lagkagehuset sørger for skabeloner, karton og dekorationer, så børnene kan lave deres egen personlige maske. Det er gratis at deltage.