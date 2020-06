Se billedserie Gangarealet i Vikingskibshallen bliver nogle steder udvidet, så der er plads til at komme rundt. Foto: Jan Partoft

Vikingeskibsmuseet satser på interesse for Havhingsten

Roskilde Avis - 04. juni 2020 kl. 07:07 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi åbner mandag 8. juni, men vi er ikke 100 procent klar med alt, siger museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen fra Vikingeskibsmuseet.

- I øjeblikket er vi ved at gøre klar til at modtage gæster igen. I Vikingeskibshallen bygger vi om, så det bliver muligt at holde de nødvendige afstande. Vores indgang har altid været en form for flaskehals, det prøver vi på at ændre.

Ombygningen består blandt andet i, at man kommer direkte til billetsalget, når man er kommet gennem svingdøren. Herfra går ruten så til selv hallen med de udstillede skibe. Det er først, når man er færdig med udstillingen, at man kommer op til museumsbutikken.

- Vi indretter det sådan, at der bliver ensrettet på gangene, som er ret smalle, siger Tinna Damgård-Sørensen.

- Så er det muligt at holde afstandskravene for gæster og personale.

Udeaktiviteter En stor del at Vikingeskibsmuseets tilbud til gæsterne er forskellige former for aktiviteter.

- I år benytter vi os af, at Havhingsten ikke skal på sommersejlads, siger Tinna Damgård-Sørensen.

- Vi ved at folk efterspørger skibet, når det er væk og at der er stor interesse for det, så i år sørger vi for, at der bliver gode muligheder for at se skibet og få en masse at vide om det.

Havhingsten kommer til at ligge i Museumsøens inderhavn bag klapbroen. Her er der en lille bådebro, hvor skibet får plads.

- Museet har fået lov til at lave et midlertidigt betalingsområde på plænen ved det område, hvor Havhingsten er, fortæller museumsdirektøren.

I det område kommer der en stor udstilling om Havhingsten, der ikke tidligere har været vist i Danmark. Det er den udstilling, der fulgte med Havhingsten, da den var på togt til Dublin i Irland.

- Samtidig indskrænker vi betalingsområdet på selve Museumsøen til kun at være omkring bådeværftet, hvor der også kommer til at ske mange ting. Nu kan man se, at det er en båd der bygges på.

- Vores billetsalg på selve Museumsøen bliver også rykket ned til Bådeværftet.

Vikingeskibsmuseets bådebyggere er i gang med at lave en ny rekonstruktion af Skuldelev 3. Den første, Roar Ege, er slidt op og er permanent sat på land.

- Vores cafe Knarr er også blevet udvidet ved at vi bruger dansegulvet til cafeen. På den måde kan vi sørge for at vores gæster får pladser og samtidig kan holde den nødvendige afstand.

Ved at lægge sejlplan Traditionelt har en af de store attraktioner for gæsterne på Vikingeskibsmuseet været muligheden for at komme ud og sejle med et af museets vikingeskibe.

- I øjeblikket er vi ved at finde ud af, hvordan vi kan indrette os, så det bliver muligt for vores gæster at komme ud på vandet, siger Tinna Damgård-Sørensen.

- Måske bliver det kun som ro-ture i år, her skal man ikke bevæge sig rundt på skibet, som man skal, når det er for sejl.

- Men det er noget af det vi ikke har klar til åbningen mandag 8. juni.

Museet har også ændret lidt på de daglige åbningstider. Mandag til fredag bliver det fra klokken 13 til 17 og i weekenderne fra klokken 10 til 17.

- Jeg regner ikke med, at vi får ret mange udenlandske besøgende i år, og det plejer at være dem, der kommer tidligt på hverdage, siger Tinna Damgård-Sørensen.

- Vores danske gæster kommer typisk i weekenderne, så der har vi fuld åbningstid.

- Til gengæld er det muligt for skoler og grupper, at reserveret tid om formiddagen, så skolebørnene kan komme rundt på museet uden at det bliver for mange mennesker på det lille område. Vi tilbyder også, at formiddagen kan reserveres til særlige udsatte, siger museumsdirektøren.