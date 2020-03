Vikingeskibsmuseet med i Unesco-ansøgning

En af dem, der var med til at sende ansøgningen var Vikingeskibsmuseet, fortæller chef for Maritime håndværk og rekonstruktion på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Søren Nielsen.

Han forklarer, at ansøgningen går ud på at optage livet omkring de klinkbyggede træbåde på UNESCO's repræsentative liste over menneskehedens levende kulturarv. Det vil sige både det at bygge skibene, sejle med dem, at slå reb og meget andet.