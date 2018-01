Vikingeskibshallen kan ikke længere klare udfordringerne med vand og klima. Det kræver en omfattende istandsættelse og ombygning, som ikke kan lade sig gøre på grund af fredningen af bygningen.(Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Vikingeskibsmuseet klager over fredning til kulturministeren

Roskilde Avis - 21. januar 2018 kl. 00:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vikingeskibsmuseet mener ikke, at de fem uvurderlige vikingeskibe kan sikres i den fejlkonstruerede og fredede Vikingeskibshal. Hallen har i årevis haft problemer med en smuldrende betonkonstruktion, indtrængende vand og oversvømmelser. I 15 år har kommune og museum sammen forsøgt at redde hallen, men det har vist sig umuligt at løfte opgaven.

Nationalmuseet har nu stillet krav om, at skibene skal sikres mod højvande, hvilket den nuværende bygning ikke kan leve op til. Bestyrelsen for Vikingeskibsmuseet vil derfor kunne blive tvunget til at flytte skibene til midlertidige bygninger, hvis Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse ikke omgøres af ministeren.

- Jeg har stor respekt for de arkitekter i Slots- og Kulturstyrelsen, som kæmper for den æstetiske unikke vikingeshal. Det har vi også gjort i 15 år, men det er forgæves, siger Joy Mogensen, der bestyrelsesformand for Vikingeskibsmuseet i sin egenskab af borgmester.

- I fremtiden vil hallen være tom for skibe, for det er ikke fysisk eller økonomisk muligt at beholde skibene forsvarligt i hallen med de nuværende fredningsrestrektioner.

- Kulturministeren er vores sidste håb, og jeg er sikker på, at hun deler vores holdning til, at vores unikke kulturarv, skibene, er vigtigst.

- Derfor beder vi nu Mette Bock om at behandle vores anke ude fra et helhedsperspektiv, hvor skibenes sikkerhed, klimaforandringer og almindelig sund fornuft også indgår i vurderingen, i samme ombæring har jeg bedt om et møde med ministeren, hvor hun også får museets og kommunens argumenter med i hendes vurdering og ikke kun styrelsens, siger Joy Mogensen.