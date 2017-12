Se billedserie Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen i Vikingeskibshallen. Billedet er fra stormfloden efter stormen Bodil. Foto: Jan Partoft

Vikingeskibsmuseet anker Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse

Roskilde Avis - 20. december 2017 kl. 11:03 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet, at der ikke er grundlag for at ophæve fredningen af Vikingeskibshallen.

Styrelsen mener, at Vikingeskibsmuseet godt kan restaurere og udvide hallen, selv om den er fredet.

I begrundelsen lyder det blandt andet:

Undersøgelser fra Teknologisk Institut viser, at Vikingeskibshallen ikke er i så dårlig stand, som man kunne have frygtet. Derfor kan vi som bygningsfredningsmyndighed ikke ophæve fredningen af bygningen.

Det er vigtigt at understrege, at der er rigtig meget, man kan gøre i forhold til at forbedre og udbygge den fredede bygning, så den bliver mere tidsvarende, får bedre adgangsforhold og nye udstillingsmuligheder.

- De begrundelser kan jeg overhovedet ikke genkende, med den virkelighed vi har her på museet, siger museumsdirktør Tinna Damgård-Sørensen.

- Jeg er skuffet over afgørelsen, vi havde håbet på en affredning. Vi anker beslutningen.

- Herfra er vi ikke enige i vurderingen af bygningens tilstand. Da vi sidst gav et overslag på, hvad det kostede at renovere Vikingeskibshallen, lød det på 75 millioner kroner. Det var før den første stormflod, og siden har vi haft flere stormfloder, der har skadet hallen endnu mere.

- Samtidig kan vi se klimaændringerne er en realitet, som vi skal forholde os til i forhold til Vikingeskibshallen.

Indtil Vikingeskibsmuseet har fået afgørelsen på anken fra kulturministeren, sætter museet planlægningen af renovering og modernisering af museet i bero.

- Lige nu ved vi ikke, hvor vi står, og hvilke muligheder vi har, siger Tinna Damgård-Sørensen.

- Først når vi ved under hvilke betingelser, vi skal arbejde efter, går vi i gang med at udforme projektet.

Vikingeskibsmuseet er på finanslovforslaget for 2018 med 10 millioner kroner, der skal bruges til at udforme et projekt til fremtidens museum.