Se billedserie Mette BL Thomsen tilbragte sit 3. VM i isvandssvømning på land. Det blev hun nødt til, da hun var ramt af en influenza.

Video og foto: Ildsjæl brænder gennem isen

Roskilde Avis - 06. april 2018 kl. 00:39 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tørsvømmeroplevelse for issvømmer Mette BL Thomsen For Mette BL Thomsen blev turen til verdensmesterskabet i isvandssvømning i Estland ikke helt som forventet, da hun ikke selv kom i vandet.

- Jeg havde fået influenza, så jeg blev nødt til at holde mig på land, siger hun.

- I stedet for kom jeg til at fungere som kombineret coach, service- og pr-medarbejder for de øvrige danske deltagere.

- Planen var ellers, at jeg selv skulle i vandet 12 gange.

Verdensmesterskabet havde 95 danske deltagere, og de 18 af dem var fra Roskilde. Blandt dem var Kirsten Lind Hjort på 87. Hun kom hjem med en sølvmedalje i aldersgruppen 80+. Ud over hende, blev det til tre guld-, endnu en sølvmedalje og fire bronzemedaljer til de danske deltagere.

Mesterskaberne gav også en sidegevinst for Roskilde Issvømmer Forening.

- Vi planlægger nu svømmetræning med en træner, der selv var med til verdensmesterskabet, siger Mette BL Thomsen.

- Det er Caroline Bjellekjær Matthiassen, der tog med til VM, selv om hun kun nåede at få 1,5 uges træning før mesterskabet.

Mette BL Thomsen ser tilbage på verdensmesterskabet med glæde til trods for, at hun måtte holde sig på det tørre.

- Selv om jeg ikke kom i vandet, var mesterskaberne en succes på grund af den store danske deltagelse, siger Mette BL Thomsen.

- Det er jo mit mål at få sporten gjort til en folkesport herhjemme, og det var mit mål at få 100 med til verdensmesterskaberne. Selv om det ikke helt lykkedes, så er vi godt på vej.

Hun og issvømmerne stopper ikke her, der er planer om at få flere med ved at gøre det let at danne en issvømmerforening.

- På hjemmesiden iceswimmer.com kan man finde vejledning til at danne en forening og til selv at komme i gang med sporten, siger Mette BL Thomsen.

- Der er også gang i planerne om at bygge et permanent issvømmeranlæg i en af Lynghøjsøerne i Svogerslev, der kan bruges som prototype for andre anlæg.

Ildsjæl til afstemning Mette BL Thomsens indsats for at fremme issvømmersporten har fået hende indstillet som kandidat til årets ildsjælepris hos Dansk Svømmeunion.

- Det ser jeg som endnu et trin på vejen til at gøre sporten til en folkesport, og ikke bare en anderkendelse af mig, siger hun.

Man kan se mere om nomineringen på iceswimmer.com og www.svoem.org. Det er også her, man kan stemme på kandidaterne til ildsjæleprisen for 2018.

Mere om issvømning Roskilde Issvømmer Forening holder et åbent interesse og informationmøde torsdag 12. april fra klokken 19.30 til 21. Her kan alle, der vil høre mere om issvømning deltage.

Mødet holdes i forbindelse med foreningens generalforsamling, der begynder klokken 19. Det finder sted i DGI's lokaler på Kildegården, Helligkorsvej 3.