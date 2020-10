Video: Tre børn og tre voksne i trafikuheld

Efterårsferien startede med et brag, da tre børn og tre voksne lørdag eftermiddag var involveret i et trafikuheld i krydset mellem Lindenborgvej og Ringstedvej ved Roskilde.

Fire ambulancer og brandvæsnet blev kaldt ud til ulykken, hvorefter chauffører og passagerer blev kørt til Køge Sygehus for at blive tjekket igennem.

Ingen kom dog alvorligt tilskade, fortæller vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Sonny Bonde.

Ulykken skete da den ene bil kom kørende på Lindenborgvej i sydlig retning, da denne var i færd med at dreje til højre i krydset, kørte en bil, der kom kørende ligeud fra Ringstedvej, ind i den drejende bil.

Politiet skal nu til at undersøge, om vigepligten er blevet overholdt.

Ordensmagten kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse mere om sagen.