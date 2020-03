Video: Tonstung fredskrystal tilbage i Roskilde

Krystallen har været en tur til Krystalgade i København, hvor synagogen ligger, og som blev udsat for terrorangreb for fem år siden.

Kunstneren forklarer, at rosenvarts siges at have healende egenskaber, og derfor har han brugt krystallen som et modsvar til den frygt, som barrikaderne vækker i os.

Han forklarer, at stenen er en terrorbarrikade, der foruden at være stor og tung også spreder gode vibrationer.

Kunstneren har oplevet, at folk, der står længe nok i nærheden af krystallen, bliver gladere og begynder at kramme hinanden og klappe stenen. Det var godt nok før coronaen kom til Danmark, og før vi ikke måtte kramme hinanden.

Peter Voss-Knudsen forklarer, at tanken bag stenen er, at man får en terrorsikring, der ikke kun minder folk om, at den er til for at forhindre noget forfærdeligt, men også kan være med til lave samtaler om frygt.