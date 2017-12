Send til din ven. X Artiklen: Vi glæder os i denne tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi glæder os i denne tid

Roskilde Avis - 08. december 2017 kl. 00:00 Af Bo Viktor Jensen / Formand LO Roskilde-Egnen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kunne være starten på et juleeventyr, men det er det ikke. Det er den glæde som mange borgere fik her i Roskilde, da stemmerne til kommunalvalget var talt op.

15.000 personlige stemmer til Joy Mogensen Roskildes Borgmester, og socialdemokratiet fik 45,8 procent af stemmerne, som betyder at partiet i de næste 4 år har flertal. I fire år har man nu muligheden for at føre den politik, som partiet står for. Som afdelingsformand i FOA Roskilde og formand for LO Roskilde-Egnen er jeg daglig i kontakt med mange mennesker.

Der er store forventninger til Joy og rød blok, og mange tror på, at der nu bliver gennemført lokal velfærd på ældreområdet, folkeskole og børneområdet samt vores psykisk sårbare borger i Roskilde. Som borger i byen har man altid store forventninger til, at der efter et kommunalvalg sker ændringer, når der kommer nye til. Et tydeligt eksempel på det var da regionsrådsvalget var overstået i Region Sjælland, og stemmerne var talt op.

Heino Knudsen fra socialdemokratiet blev efter nattens forhandlinger Regionsrådsformand, og den første opgave, der blev udført af ham med det samme, var at sørge for at Roskilde får en døgnbemandet skadestue med læger. Det kalder man at holde det der blev lovet, og det kan vi vælgere godt li.

Fire år har rød blok til at gennemføre deres politik, og samtidig samarbejde med de andre partier, det må bare ikke betyde, at samarbejdet bliver på bekostning af partiets egne værdier.

Fire år går hurtigt, og ingen kan spå om fremtiden, men mange forventer en indsats for den lokale velfærd. LO Roskilde- Egnen har daglig kontakt til vores arbejdspladser gennem vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. De fortæller om dårligt arbejdsmiljø og højt sygefravær.

Vi håber i LO Roskilde at vi sammen med det nye byråd, kan finde løsninger på det problem til gavn og glæde for alle.

