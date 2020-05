Venstrefløjen kræver bedre samarbejde med S: En rød bold til Breddam

I et brev fra Enhedslistens to medlemmer Henrik Stougaard og Susanne Lysholm samt SF's Tina Boel efterlyser de en mere imødekommende holdning fra den store socialdemokratiske gruppe på 15 ud af byrådets i alt 31 medlemmer.

Låst i stor gruppe

I brevet nævner de tre byrådsmedlemmer to områder, hvor det kan gøres bedre. Dels sager, hvor indflydelsen forringes for byrådets mindretal, hvilket fører til at oppositionen fra både venstre og højre side finder sammen for at få bedre arbejdsvilkår.