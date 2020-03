Jette Tjørnelund (V) foreslår at udsætte betalinger til kommunen og sætte mere arbejde i gang, så Roskilde hjælper med at holde gang i det private erhvervsliv.

Venstre i Roskilde: Udskyd skat til kommunen

Roskilde Avis - 18. marts 2020 kl. 10:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Roskilde foreslår nu, at kommunen udskyder indkrævningen af forskellige skatter og afgifter for at hjælpe butikker og virksomheder gennem corona-krisen.

- Vi har brug for en lokal hjælpepakke til erhvervslivet, der kan supplere regeringens og Folketingets initiativer for at holde hånden under de private arbejdspladser, forklarer partiets gruppeformand i Roskilde Byråd, Jette Tjørnelund.

- Der er brug for at se på alle muligheder for at hjælpe erhvervsdrivende og virksomheder igennem den kritiske situation som nedlukningerne fører med sig.

- Den ny besluttede fremrykning af betalinger til private leverandører for ydelser er et eksempel på dette. Derudover foreslår Venstre, at byrådets centrale økonomiudvalg ser på muligheder for at udskyde betalingsfrister for kommunale skatter - herunder kommunens særlige erhvervsskat (dækningsafgiften), gebyrer og leje mv.

Samarbejdet med private skal forsætte i vidst muligt omfang og kommunen skal vise den fornødne fleksibilitet i forhold til kontrakter.

- Vores fælles kommunale forsyningsselskaber skal bedes om at undersøge, hvordan de kan bidrage til at virksomheder får betaling for udført arbejde hurtigst muligt. Kommunen skal så vidt muligt gennemføre nødvendige reparationer og installationer på bygninger og igangsætte alle anlægsarbejder, der er muligt.

- Hvis nedlukning åbner mulighed for at der kan fortages reparationer i tomme skoler og institutioner, kan det også være en vej til at hjælpe håndværksmesteren.

Jette Tjørnelund erkender at statens anlægsramme og kommunens begrænsede likviditet kan begrænse Roskildes handlemuligheder. Men hun peger på, at i denne alvorlige situation, vil det være naturligt, at staten hæver anlægsrammen og udvider muligheden for finansiering til pressede kommuner.

- Alt dette kan bidrage til bedre at holde hjulene i gang og stå i en bedre situation efter corona-epidemien, mener Jetter Tjørnelund, der ønsker det drøftet på næste møde i økonomiudvalget.