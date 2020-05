Venstre-forslag: Ekstra timer til de store elever

Til Roskilde Byråds ekstraordinære møde på onsdag, hvor sagen om SFO-start for de nye elever i folkeskolen skal afgøres, har Venstre samtidig stillet et andet forslag.

Partiet ønsker at de store elever fra 6. til 9. klasser, der hidtil har været hjemme under corona-krisen og først langsomt skal starte nu, får tilbud om ekstra timer, svarende til en uges undervisning.

- Vi mener, de har brug for at kunne indhente noget af det forsømte. Derfor bør vi til næste møde i Skole- og Børneudvalget have et oplæg om, hvordan det er gået med at opfylde pensum og læseplan, mens børnene har været undervist hjemme, forklarer V-gruppeformand Jette Tjørnelund.