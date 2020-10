Se billedserie Ünal Kazanasmazoglu i spiseafdelingen af den nye sandwich- og burgerbar Tasty House på Københavnsvej 19A. Fotoet er taget et par dage før åbningen, hvor håndværkerne lige var færdig med arbejdet. - Nu mangler der bare en hovedrengøring, så er vi klar, fortalte Ünal Kazanasmazoglu. Foto: Jan Partoft

Vender hjem med burger- og sandwichbar

Roskilde Avis - 01. oktober 2020 kl. 06:57 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Huset på Københavnsvej 19A har været gennem en istandsættelse og ombygning i den seneste tid. Nu er arbejdet overstået og Ünal Kazanasmazoglu er klar til at åbne en kombineret sandwich- og burgerbar torsdag 1. oktober.

Navnet på stedet er Tasty House. Det bliver nummer to af slagsen, da Ünal Kazanasmazoglu og hans far åbnede den første i Holbæk i 2019.

Når de to har valgt at åbne i Roskilde, skyldes det at de har en tæt tilknytning til byen.

- Jeg er en Roskilde-dreng, og vi har tidligere haft et par spisesteder i Hersegade, det var Cafe X og Pizzeria X, siger Ünal Kazanasmazoglu.

- Nu vil jeg gerne tilbage, og da vi fandt stedet her valgte vi at lave endnu en Tasty House. Her er der en god beliggenhed og gode muligheder for at parkere.

- Det bliver for det meste mig og et par medarbejdere, der skal være i Roskilde.

Siden Ünal Kazanasmazoglu og hans far solgte forretningerne i Hersegade, har de haft spisesteder i København inden de sidste år åbnede i Holbæk. Med de to spisesteder i hver sin by fordeler de to ejere sig så Ünal Kazanasmazoglu er i Roskilde og hans far i Holbæk.

Tasty House holder åbent hver dag fra sen formiddag til tidligt aften. Det er muligt at spise på stedet, tage maden med hjem eller få den leveret.