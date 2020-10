Se billedserie Boligselskabet Sjælland har lige haft rejsegilde på 67 lejligheder på Toppen i Trekroner. Foto: Jan Partoft

Velkommen til 67 nye boliger: Borgmesteren helt på Toppen

Roskilde Avis - 14. oktober 2020 kl. 15:18 Af Tekst og foto: Jan Partoft

- Velkommen til Trekroner, det er her jeg kommer fra, da jeg har boet her i 18 år, sagde borgmester Tomas Breddam, da der blev holdt rejsegilde på Boligselskab Sjællands byggeri Toppen.

- Jeg har nået at opleve en del, når man har fulgt udviklingen i Trekroner. For 20 år siden var der stort set ikke ret meget end bare marker og RUC. Men der var også en god plan for området, hvor der var tænkt på natur, kunst og miljøet, og den er blevet fulgt.

- I dag er der rejsegilde på nogle af de mest spændende boliger i området, de er bygget i træ og i tre etager. Træet giver en god fornemmelse, når man kommer ind i boligerne.

Borgmesterens velkomst til rejsegildet, blev godt modtaget af direktøren for Boligselskab Sjælland, Bo Jørgensen.

- Du må meget gerne byde velkommen til Toppen, for det er stadig kommunen der ejer grunden, du ved ikke at vi endnu ikke har betalt for den, sagde Bo Jørgensen.

- Her er det 67 hjem og familiernes velbefindende vi arbejder på, og det skal også være bæredygtigt for Jer, der arbejder på byggeriet. Når I laver et godt arbejde så får vi færre mangler og vedligehold.

Boligerne i Toppen bliver i flere forskellige størrelser fra 41 kvadratmeter til 114 kvadratmeter. Antal værelser i boligerne er helt afhængigt af, hvad de kommende indflyttere vil, for lejlighederne bliver indrettet som et stort rum, hvor det kun er toilet og bad, der er eget rum.

Ud over badeværelset er der også indrettet køkkenfaciliteter med hårde hvidevarer.

Toppens kommende beboere kommer til at flytte ind i løbet af sommeren 2021.