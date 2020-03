Velgørende velkomst i Domkirken

Roskilde Domkirke har to formål med søndagskoncerten 8. marts. Den er for det første en velgørenhedskoncert i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling samme formiddag og for det andet en velkomstkoncert for domkirkens nye organist Bine Bryndorf, som begyndt i jobbet 1. januar.