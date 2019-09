Se billedserie Messen havde mange tilbud. De unge her ser på en hjemmelavet spillemaskine, andre unge havde bygget som en del af deres uddannelse. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Vejviser til uddannelsesvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejviser til uddannelsesvalget

Roskilde Avis - 22. september 2019 kl. 00:25 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For langt de fleste unge kræver det store overvejelser, når der skal findes ud af, hvilken uddannelse der skal satses på, da valgmulighederne er store.

Sådan er det ikke for alle unge, hvis man for eksempel har en autismediagnose, svinder uddannelsesmulighederne kraftigt ind. Mulighederne findes, og de blev vist frem på uddannelsesmessen Specialkompasset i Roskilde Kongrescenter onsdag og torsdag.

- Uddannelse er vigtig, for det giver en mulighed for at få et arbejde og klare sig selv om man har et handicap, siger Kristian Hegaard, der er folketingsmedlem for Det Radikale Venstre og selv handicappet.

- Så muligheden for at alle kan få en uddannelse, skal gælde alle uanset, hvem man er.

Kristian Hegaard er uddannet jurist fra Københavns Universitet og han har fået støtte til at klare skole, gymnasium og universitetsuddannelse fra de uddannelsesinstitutioner, han har gået på.

- I 2009 blev FN's handicapkonvention vedtaget, og i den står der, at alle har ret til en uddannelse, uanset om de har et handicap, sagde Kristian Heegaard i sin åbningstale til messen.

- Men det er ikke alle kommuner, der overholder det og giver muligheden som loven byder.

- Sidste år lavede Danske Handicaporganisationer en undersøgelse, som viste, at 46 procent af de unge med handicap ikke havde fået en ungdomsuddannelse, når de fyldte 25 år. Det er mange.

Her så Kristian Hegaard en mulighed for forbedringer, med de mange tilbud, der blev vist på uddannelsesmessen.

Messen var tilrettelagt, så den var for alle. Her kunne forældre, børn, unge og fagfolk få mere at vide om de uddannelsesmuligheder, der er, hvis man har andre behov end, hvad de sædvanlige uddannelsesinstitutioner tilbyder.

- Jeg er her for at finde ud af, hvilke muligheder jeg har, når jeg går ud af 10. klasse til næste år, siger Jonas Jørgensen, der er elev på Vigersted Skole.

- Det kan godt være udfordrende, når man har en autismediagnose.

- Men nu skal jeg blandt andet se på, hvad AspIT har at byde på, siger han.

AspIT er en uddannelsen inden for it, som er tilrettelagt specielt for unge med for eksempel en asperger-diagnose. Uddannelsen var en af de flere end 75 udstillere, som var med på Specialkompasset. Ud over udstillerne var der tilbud om en lang række oplæg og foredrag.