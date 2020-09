Vejviser til uddannelsesmuligheder

Alle unge har ikke samme mulighed for bare at drøne ud af uddannelsesmotorvejen fra folkeskole til en overstået voksenuddannelse. Har man behov for at finde vej i uddannelsesjunglen, fordi man har et fysisk eller psykisk handicap, som betyder, at man har svært ved at følge den almindelige undervisning, kan der være hjælp at hente uddannelsesmessen Specialkompasset.