Flaget som Veddelev Havn har fået som led i godkendelsen som sikker havn blev overrakt af direktør Jesper Højenvang fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. Han ses helt til venstre på billedet. De øvrige er Per Juul Hansen som nummer fra venstre, der er formand for Veddelev Strands Bådelaug og fungerende havnemester Lars Hansen.

Veddelev Havn godkendt som sikker

- Veddelev Havn har arbejdet på at blive certificeret som Sikker Havn de seneste to år, fortæller Tom Elmer Christensen fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.

- Certificeringen kræver blandt andet, at der er sat trapper op på broerne for hver 50 meter, så det er muligt at komme op fra vandet, hvis man er faldet i. Der skal også være redningsposter, hvor der er udstyr til at hjælpe folk op af vandet.