Varetægtsfængslet for røveri og vold

Den ene af de to mænd, der tirsdag eftermiddag blev anholdt for røveri og vold ved Bauhaus i Trekroner, er blevet varetægtsfængslet frem til torsdag 16. juli. Den anden blev løsladt.

Sagen begyndte som et butikstyveri, hvor de to mænd, der begge er fra Litauen, havde stjålet fire dufttræer og noget motorolie til en samlet værdi af 210 kroner.

De to var blevet opdaget, og da de satte sig ind i deres bil på parkeringspladsen, greb en politimand ind ved at tage bilnøglerne ud af tændingslåsen. Politimanden var på stedet i sin fritid, men inden han greb ind over for tyvene, havde han identificeret sig som repræsentant for ordensmagten.